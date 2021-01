Boruto: il ritorno di Neji Hyuga segna le pagine dello spin-off Boruto SD

La morte e la scomparsa di numerosi personaggi ha segnato la lunga serie di avventure di Naruto, nella serie originale scritta e disegnata da Masashi Kishimoto, e se c'è una cosa che gli appassionati avrebbero voluto vedere nel sequel Boruto è il ritorno, anche tramite flashback, di alcuni ninja che hanno saputo conquistare molti lettori.

Tra le moltissime e significative morti a cui la community ha assistito nel corso degli anni, una delle più commoventi e sofferte è senza dubbio quella di Neji Hyuga, uno dei prodigi di Konoha, deceduto durante la Quarta Guerra Mondiale dei Ninja, dopo essersi sacrificato per proteggere Hinata. Per omaggiare questo incredibile shinobi, potente sin dai primi capitoli del manga, nello spin-off Boruto SD è stata inclusa una simpatica scena what if.

Tornato nel passato in questo capitolo in particolare, Boruto fa la conoscenza del Team Gai, formato da Rock Lee, Tenten e naturalmente Neji Hyuga. L'incontro avviene durante gli eventi di Naruto Shippuden, come si evince dal design dei personaggi, che potete notare nel post riportato in fondo alla pagina. Dopo un rapido e simpatico scontro con Rock Lee, Boruto incontra finalmente suo zio, che rimane profondamente sorpreso nel sapere del matrimonio tra Naruto e Hinata.

Ricordiamo che il capitolo 53 si è concluso con un colpo di scena, e vi lasciamo scoprire il grosso buco di trama creato dalla storia degli Otsutsuki.