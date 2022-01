Boruto: il nuovo rivale di Kawaki riesuma un vecchio feudo di Narutoselezione

Libero dalle catene imposte dal manga, l’anime di Boruto: Naruto Next Generations ha momentaneamente sospeso la battaglia con gli Otsutsuki per immergersi in due archi narrativi inediti, in uno dei quali risorge una vecchia rivalità. Ecco che l’Hokage e il Kazekage tornano a sfidarsi come un tempo!

A causa del suo burrascoso passato, Kawaki è un ragazzo scortese, che odia sottoporsi agli allenamenti e che mostra sempre ingratitudine. In questo, non è per nulla simile all’Hokage, la sua fonte d’ispirazione e il suo modello. Per ironia della sorte, a fargli aprire gli occhi è un ninja del Villaggio della Sabbia.

Annoiatosi a fare da spettatore agli esami chunin, Kawaki si allontana nel bel mezzo degli scontri. Tuttavia, viene fermato da Shinki, il figlio adottivo del Kazekage Gaara. Inviato in quel di Konoha per tenerlo sott’occhio, anche se sotto copertura, sorprendentemente gli suggerisce di portare più rispetto per i partecipanti agli esami, nonché suoi compagni. A quel punto, tra i due scoppia una piccola rissa, in cui la spunta il ninja della Sabbia.

Lo scontro tra Kawaki e Shinki ha generato diversi parallelismi. Entrambi i ragazzi sono i protetti di due Kage, entrambi precedentemente considerati come delle armi, ma soprattutto la faida tra i due ha riesumato il combattimento tra Gaara e Naruto. Questa volta, però, le carte in tavola si sono ribaltate e ad aprire gli occhi è stato il ninja del Villaggio della Foglia, e non quello della Sabbia.

Vi lasciamo alla citazione agli X-Men in Boruto, e al nuovo mentore di Kawaki.