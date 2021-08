Boruto: rivelata la copertina del volume 15, ruota tutto intorno a Eida?

Si è concluso da pochi capitoli un importantissimo arco di Boruto: Naruto Next Generations, che ha avuto il merito di concludere la prima fase della storia. Col capitolo 56 di Boruto con Code al centro si è aperta un'altra fase che regala molto più spazio alle generazioni più giovani, quelle che saranno al centro dei futuri scontri del manga.

Il capitolo 56 sarà anche il primo del nuovo volume 15 di Boruto: Naruto Next Generations. Il prossimo tankobon in uscita in Giappone a settembre 2021 introdurrà tutte le situazioni inedite che si sono intercorse negli ultimi mesi sulla rivista V-Jump e su MangaPlus. Sono stati introdotti vari personaggi, tra cui l'ammaliante e misteriosa Eida, e sarà proprio questa ragazza a prendersi la copertina del volume.

Come si può notare dal leak in basso in bianco e nero e in bassa risoluzione, Boruto 15 avrà Eida al centro dell'illustrazione, con i suoi capelli lunghi che occupano una gran porzione del disegno. Gli angoli sono invece dedicati al protagonista Boruto e al suo ormai amico-rivale Kawaki, al nuovo nemico Code e al misterioso scienziato Amado, passato per ora dalla parte di Konoha.

Il volume 15 di Boruto conterrà i capitoli dal 56 al 59, per un totale di 4 come di consueto. Tra pochi giorni invece sarà il turno di Boruto capitolo 61 su MangaPlus.