Boruto: rivelati teneri dettagli sul matrimonio di Sakura e Sasuke

Erano quasi vent'anni fa quando Masashi Kishimoto iniziava la pubblicazione di Naruto sulle pagine di Weekly Shonen Jump. Fin dall'inizio, due dei personaggi principali introdotto furono il rivale di Naruto, Sasuke e la sua amata Sakura. Tuttavia, il tempo cambia le cose e i due hanno finito per sposarsi, rivelandoci dettagli nel sequel Boruto.

Nonostante durante gli anni della loro gioventù i due non sono andati molto d'accordo, la cotta che Sakura ha sempre avuto per Sasuke ha fatto si che oltre al matrimonio, i due abbiano avuto una figlia, Sarada.

Recentemente, Boruto: Naruto Next Generation ha introdotto nuovi teneri dettagli sul loro matrimonio, che faranno felici i fan. Tuttavia, Sasuke è spesso lontano da casa a causa di diverse missioni e durante una conversazione Ino si è rivelata gelosa della loro relazione.

“Sei qui per comprare dei fiori? Fammi indovinare, Sasuke sta tornando a casa”, chiede Ino quando Sakura si reca nel suo negozio di fiori. Quando il ninja dai capelli rosa risponde di sì, Ino ammette di essere un po 'gelosa della relazione di Sakura e Sasuke.

"Missioni critiche o no, non sopporterei un marito che non è quasi mai a casa, ma sono anche un po' invidiosa del fatto che tu possa rimanere per sempre una ragazza innamorata", ha detto Ino. "Ma non potrei mai farcela."

Infine vi ricordiamo che l'ultimo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations potrebbe aver svelato nuovi segreti sulla tecnica di rigenerazione di Tsunade, mentre Naruto si appresta al suo scontro più arduo.