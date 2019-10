Boruto: rivelato il vero obiettivo di Urashiki nella preview del prossimo episodio

La guerra contro Urashiki, e il clan Otsutsuki, sta minacciando pesantemente il villaggio della Foglia. Il giovane ninja Boruto lo ha già incontrato in diverse occasioni, e nonostante l’aiuto di Shinki, Temari e Shikadai, non è riuscito a fermarlo, né ad allontanarlo dal suo vero obiettivo, svelato grazie alla preview del prossimo episodio.

L’utente UchihaFamille ha tradotto i dettagli della nuova puntata della serie, in uscita il 13 ottobre, in cui vedremo il vero piano di Urashiki: invadere Konoha per avere maggiori possibilità di assorbire il chakra da Naruto e Boruto. Potete trovare il post in calce alla notizia.

Uno dei primi scontri con Urashiki ha mostrato un team formato da Boruto, Temari e suo figlio Shikadai, provare a sconfiggere con tutte le loro abilità una sua marionetta. Nonostante alla fine riescano a sconfiggerla, si accorgono di non aver minimamente scalfito la sua armatura, questo perché l’obiettivo di Urashiki era semplicemente rubare loro del chakra.

Intanto Boruto e Shinki, figlio di Gaara e in grado di manipolare la sabbia, sono riusciti a trasportare Shukaku, il demone ad una coda, precedentemente sigillato all’interno del quinto Kazekage. Per permettere a Shinki di raggiungere il villaggio della Foglia, Boruto elabora un “piano suicida”, nel quale lui avrebbe provato a contrastare Urashiki da solo. Fortunatamente, e con molta sorpresa, il figlio di Naruto ha dimostrato di esserne in grado.

L’asso nella manica per Konoha potrebbe rivelarsi il ritorno di Sasuke Uchiha, precedentemente inviato in un’altra dimensione, da cui poi è riuscito a tornare. Finora Urashiki si è rivelato uno dei nemici più potenti del giovane Boruto, e se avesse un ruolo anche nell’imminente arco narrativo?