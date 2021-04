Boruto: il sacrifico di uno shinobi di Konoha è stato finalmente omaggiato

L'anime di Boruto: Naruto Next Generations si sta addentrando in un nuovo arco narrativo che adatterà fedelmente gli avvenimenti del manga. Tuttavia, nel corso dell'episodio 193 una scena inedita ha commemorato una delle circostanze più tristi della precedente saga.

Sebbene siano passati ormai diversi episodi dalla morte di Mugino, il quale si era sacrificato nel combattimento con Ao per permettere ai suoi compagni di fuggire, solamente ora Boruto e Konohamaru hanno avuto il tempo di fermarsi a riflettere su quanto è accaduto. Difatti, in seguito a quel triste evento il Team 7 si è dovuto subito rimettere in riga per affrontare l'Esterno, oltre che Kashin Koji.

Tornati finalmente a Konoha, in compagnia di Kawaki, ora sotto l'ala protettrice del Settimo Hokage, Boruto e Konohamaru hanno avuto modo di piangere la caduta del loro amico. Mentre danno da mangiare alla tartaruga di Mugino, i due ninja della Foglia si aprono sui ricordi e sui sentimenti che provano per quel sacrificio.

A differenza della controparte cartacea, l'anime di Boruto ha reso il sacrificio di Mugino di grande impatto emotivo e questa scena non fa altro che aumentare le emozioni provate dagli spettatori. E voi, dopo tutto quel che è successo, ricordavate ancora di questo gesto incredibilmente onorevole?

Nel frattempo, il comportamento di Naruto si discosta da quello che ha tenuto nel manga di Boruto. Le migliori scene di combattimento dell'anno in un video che celebra il quarto anniversario di Boruto.