Boruto: la saga di Code arriverà nell'anime nel 2023

L'anime di Boruto prosegue molto lentamente rispetto alla controparte cartacea. Studio Pierrot, infatti, sta costruendo una trama parallela a quella del manga in modo tale da non avvicinarsi troppo agli ultimi eventi e avere così ampio margine per realizzare episodi originali.

La grossa mole di episodi filler ha scoraggiato non pochi fan dall'intraprendere il recupero della serie, motivo per cui tra le nostre pagine è disponibile una guida con le puntate canoniche di Boruto. Attualmente i riflettori sono puntati al 17 luglio, quando Shueisha terrà i Jump Victory Carnival, evento nel quale la casa editrice dovrebbe svelare le ultime novità sul franchise.

In quella data, dunque, è lecito aspettarsi novità sul proseguo della trama principale nell'anime, ipotesi rafforzata dagli ultimi leak di V-Jump. La saga dedicata a Code, dunque, dovrebbe iniziare agli inizi del 2023. Prima di allora, tuttavia, Studio Pierrot intende colmare l'attesa con parecchi episodi riempitivi dedicati proprio al personaggio in questione. Non sappiamo se alla manifestazione lo staff annuncerà altre importanti informazioni sulla serie, come magari un nuovo film di animazione, ma vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori novità.

E voi, invece, cosa vi aspettate il prossimo 17 luglio? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.