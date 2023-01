Boruto: per la saga di Code tenete alte le aspettative, dice lo sceneggiatore dell'anime

Inizialmente, l'anime di Boruto: Naruto Next Generations non è stato tenuto particolarmente in considerazione dai fan del mondo di Masashi Kishimoto. La sua natura da sequel, innanzitutto, e poi la grande produzione di episodi filler che non aggiungevano nulla di particolare alla storia hanno in parte allontanato l'interesse per la serie.

Il manga però è andato avanti con la produzione di Mikio Ikemoto, Ukyo Kodachi e poi Masashi Kishimoto, creando storie davvero importanti e che porteranno al finale di Boruto. Così, volta per volta, anche l'anime ha potuto adattare gli archi narrativi canonici in mezzo a tanti filler. Adesso, l'anime si sta dedicando alla saga di Sasuke Retsuden, basata su una nota light novel omonima di cui è in pubblicazione anche il manga su Manga Plus. Dopo però sarà il turno di Boruto e dei suoi compagni, che dovranno affrontare un nuovo nemico.

Sarà il turno di Code, che esordirà a breve. E a tenere alta l'attenzione ci pensa Honda Masaya, sceneggiatore molto esperto della serie che ha già realizzato oltre 40 episodi. "Il nuovo arco di Code, che inizia il 5 febbraio, è prodotto dallo staff di Sasuke Retsuden, quindi impressionante. Sono onorato di aver avuto l'opportunità di essere in carica della maggior parte della sua sceneggiatura. Per favore, lasciate che il modo di vivere di Boruto si stampi a fuoco nei vostri occhi".

Masaya quindi si è occupato della prossima saga, ormai in arrivo. Ma per quanto durerà la saga di Code nell'anime di Boruto: Naruto Next Generations, dato che nel manga è ancora in corso?