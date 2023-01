Boruto, la saga di Sasuke Retsuden comincia con una clamorosa svista: l'errore di Pierrot

Il primo episodio dell'anno di Boruto: Naruto Next Generations era atteso da tutta la community. La puntata numero 282 della serie anime inaugura l'adattamento di Sasuke Retsuden. La storia sull'Uchiha comincia tuttavia con una clamorosa svista sul suo arto mutilato che non è passata inosservata tra i fan, sempre attentissimi ai dettagli.

Dopo gli eventi della Quarta Guerra Ninja, Sasuke e Naruto giungono alla resa dei conti nella Valle dell'Epilogo. Nel corso del confronto, poi vinto da Naruto, i due si colpiscono con un Chidori e un Rasengan, perdendo i rispettivi arti con cui hanno utilizzato le tecniche. Se Naruto ha poi ricevuto un arto sostitutivo, in Boruto ne acquisisce uno costruito appositamente per lui, Sasuke decide di fare ammenda rinunciando per sempre al braccio perduto. A quanto pare, tuttavia, lo staff dello studio d'animazione dietro l'anime di Boruto deve essersi completamente dimenticato della questione.

Nel frame tratto da Boruto 282 che trovate in calce all'articolo vediamo infatti che Sasuke ha ancora entrambi gli arti superiori, quando invece ne dovrebbe avere solamente uno. Studio Pierrot ha dimenticato per un attimo che un braccio di Sasuke è monco. Chi invece non si è dimenticato di questo dettaglio è il pubblico, che su Twitter ha espresso il suo dissenso. Alcuni fan di ONE PIECE vorrebbero che lo stesso trattamento fosse riservato a Shanks il Rosso. E voi avevate notato la svista, che appare all'incirca al minuto 8 dell'episodio in questione? Vi lasciamo all'anteprima dei prossimi episodi di Sasuke Retsuden.