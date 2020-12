Boruto: Sakura contro Jigen, la kunoichi abbatte il nemico in una clip virale

Partita come uno dei personaggi principali del manga Naruto, nel sequel, Boruto, Sakura non sembra aver ottenuto ruoli di grande rilievo. Tuttavia i fan stanno condividendo una nuova clip animata che mostra la kunoichi mentre sconfigge con le sole proprie forze il potente Jiren. Vediamolo insieme.

Nella prima serie scritta dal mangaka Masashi Kishimoto la ragazza era il membro femminile del Team 7, di cui facevano parte anche il ragazzo di cui era innamorata, Sasuke Uchiha, ed il protagonista, Naruto Uzumaki. Nonostante le svariate avventure e battaglie che hanno caratterizzato l'opera originale, portando il sopravvissuto del clan Uchiha a tradire il villaggio ed a partire in cerca del proprio fratello Itachi, nel sequel scritto da Ukyou Kodachi apprendiamo come la donna sia riuscita a stare col proprio amato e ad avere una figlia di nome Sarada.

Purtroppo, durante l'ultimo arco narrativo della guerra contro l'Organizzazione Kara, la kunoichi non è stata protagonista di scene di particolare importanza, un artista però ha immaginato come si sarebbe potuto svolgere un'ipotetico combattimento tra Sakura e Jiren. Nel Tweet riportato in fondo all'articolo possiamo osservare la donna scontrarsi con il leader del gruppo malvagio ed a riuscire a sconfiggerlo con le proprie forze, pur non potendo contare su enormi poteri quali il chakra della volpe a nove code o lo Sharingan.

Voi cosa ne pensate di questa clip? Scrivetecelo nei commenti.

