Boruto, sangue marcio: un futuro avverso attende quel personaggio

Nel capitolo 67 di Boruto: Naruto Next Generations, lo scontro giunge al termine. I ninja del Villaggio della Foglia si trovano in ginocchio, costretti a riflettere sul da farsi. Una profezia, però, avverte il protagonista che in futuro lo attende una disgrazia.

In Boruto 67 scopriamo se quel personaggio è vivo, oppure morto. Per spezzare la maledizione del Karma, Kawaki ha perforato il petto di suo fratello, che è stramazzato al suolo esanime sotto gli occhi di Naruto.

Poco dopo, però, Boruto riapre gli occhi. Momoshiki lo ha riportato in vita, sfruttando i poteri segreti del Sigillo Karma. Prima che il protagonista riprenda conoscenza, intrattiene una conversazione con l'Otsutsuki, che gli rivela quanto accaduto.

Momoshiki lo informa che, per riportarlo in vita, ha dovuto mischiare le informazioni del suo DNA con le sue. Ciò, significa che Momoshiki non potrà più risvegliarsi nel corpo di Boruto, che però non può festeggiare. Difatti, il processo di Otsutsuficazione è ormai completo, il Karma ha estratto il 100% del DNA di Momoshiki in Boruto. Il ragazzo, è ufficialmente un Otsutsuki.

Inoltre, Boruto viene informato che è ancora un sacrificio appropriato per la Decacoda e che quindi sarà preda degli attacchi di Code. Momoshiki profetizza che in futuro lo attende una disgrazia. E invece, a Kawaki cosa accadrà dopo Boruto 67?