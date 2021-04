Boruto: ecco tutto ciò che sappiamo sul personaggio di Eida

Mentre l'anime di Boruto: Naruto Next Generations sta riprendendo a seguire parte della storia narrata all'interno del manga, nella controparte cartacea è iniziato da poco uno degli archi narrativi più ambiziosi, segnato dall'approfondimento di alcuni personaggi, come Code, e dall'introduzione di nuovi antagonisti come la misteriosa Eida.

Guidato dalla sua sete di vendetta, vista la sconfitta e la consecutiva sparizione di Isshiki Otsutsuki, Code ha deciso di risvegliare Eida dal suo sonno criogenico. Introdotta nel capitolo 56, la cyborg in questione sembra avere dei poteri a dir poco straordinari, che le consentono di ammaliare chiunque e quindi manipolarli in qualche modo.

Eida è stata originariamente creata da Amado, una volta membro dell'organizzazione Kara, per uccidere il leader Jigen, ma lo scienziato l'ha resa troppo potente. Naturalmente Jigen chiese che sia lei che le altre creazioni venissero distrutte perché considerate una minaccia alla sua posizione, tuttavia Eida venne salvata da Boro, caduto vittima dei poteri della cyborg, e il quale finse la sua morte per mano di un misterioso culto.

In quanto a potenza fisica non sono ancora stati rivelati specifici dettagli, ma attualmente si conoscono due abilità molto speciali che contraddistinguono Eida. La prima, di cui abbiamo già parlato, le consente di rubare il cuore di chiunque, per poi fargli eseguire ciò che vuole. La seconda è più complessa, e riguarda la sua immensa conoscenza, Eida infatti riesce a percepire ogni cosa avvenuta nel passato e che sta avvenendo nel presente, aspetto fondamentale che potrebbe rivelarsi vantaggioso per l'attuazione del piano di Code.

Infine sappiamo che Eida vuole uccidere il suo creatore, Amado, per averla resa troppo forte e averle dato poteri del genere. Ricordiamo che secondo alcuni Eida potrebbe essere la figlia di quel personaggio, e vi lasciamo ai dettagli riguardo l'abilità segreta di Amado.