Boruto: tutto ciò che sappiamo sulla seconda parte dell'anime di Pierrot

L’anime di Boruto: Naruto Next Generations sta per interrompersi. Lo studio d’animazione Pierrot ha infatti annunciato la conclusione della prima parte dell’adattamento con l’episodio 293, promettendo però il ritorno della serie con una seconda parte, e alcuni episodi speciali in arrivo nell’autunno del 2023. Facciamo il punto sulla situazione.

Già nel corso dei sei anni di produzione gli artisti di Pierrot si sono presi molte libertà creative inserendo episodi filler, alcuni dei quali particolarmente apprezzati dalla community, per approfondire personaggi secondari, o anche adattare eventi narrati unicamente nelle light novel, come il più recente Sasuke Retsuden. Tuttavia, visto il ritmo produttivo dell’anime, con un episodio a settimana, la trasposizione ha raggiunto ormai il manga, i cui capitoli vengono invece pubblicati a cadenza mensile, e prima di tornare a seguire la storia di Boruto, lo studio riporterà gli spettatori alle origini della serie.

Considerata infatti la ricorrenza dei 20 anni dell’anime di Naruto, Pierrot ha confermato che i quattro episodi in uscita a partire da settembre 2023 saranno ambientati anni prima del sequel. Sebbene non ci siano stati comunicati ufficiali a riguardo, possiamo presupporre che la parte 2 di Boruto sia in comunque in produzione, e che, oltre all’assenza di materiale del manga da adattare, Pierrot si stia dedicando principalmente a Bleach: Thousand Year Blood War.

Voi cosa vi aspettate dalla seconda parte dell’anime di Boruto? Preferireste una distribuzione a cour piuttosto che settimanale? Discutiamone nei commenti. Prima di salutarci vi lasciamo scoprire qual è il combattimento di Naruto preferito dai fan, e ricordiamo che dopo il colpo di scena dell’episodio 291, Konoha e il Settimo Hokage sono in grande pericolo.