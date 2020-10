Boruto: Sarada e Boruto sono più forti che mai nella preview dell'episodio

I recenti sviluppi della serie anime Boruto: Naruto Next Generations hanno portato il giovane protagonista e Sarada a voler migliorare le loro abilità fisiche, per i futuri scontri ceh dovranno affrontare con l'oscura e temibile organizzazione Kara. Dalla preview dell'episodio 170 sembra che i due abbiano raggiunto un buon livello.

Se nello scorso episodio si è dato più spazio alla pericolosa missione che ha richiesto la collaborazione dei team di Shikadai e Shinki, nel prossimo, dal titolo "Un Nuovo Rasengan", vedremo la formazione Ino-Shika-Cho al fianco di Boruto, che non esita a mostrare ai compagni la sua forma peculiare del Rasengan, mentre Sarada sembra essere ulteriormente migliorata nella gestione dello Sharingan con una tomoe.

Successivamente vediamo Hinata, Sakura e Ino intorno ad un tavolo, probabilmente riunite per parlare della complicata situazione in cui si trovano i loro figli, anche se l'incontro sembra degenerare a causa dell'alcol. Dopo aver mostrato Boruto, Shikadai, Inojin e Chocho seduti attorno ad un falò, e lontani da Konoha, appare in scena Ibiki Morino, Jonin del Villaggio della Foglia, specializzato nella tortura, che abbiamo conosciuto durante la saga dell'esame per diventare Chunin nella serie originale.

Ricordiamo che sono stati già rivelati i titoli dei prossimi episodi di Boruto, e vi lasciamo ai dettagli sulla tecnica del fulmine viola, che in futuro potrebbe essere usata dallo stesso protagonista.