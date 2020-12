Boruto: Sarada e Chocho augurano buone feste in questa fantastica illustrazione

Natale è ormai alle porte e anche i ninja del Villaggio della Foglia si preparano a celebrare il giorno più atteso dell'anno. Sarada Uchiha e Chocho Akimichi augurano a tutti i fan di Boruto: Naruto Next Generations un felice e sereno Natale in questa fantastica illustrazione.

L'immagine, condivisa sul profilo Twitter ufficiale Naruto to Boruto, vede le figlie di Sasuke e Choji augurare un buon Natale a tutti gli spettatori della serie animata e ai lettori del manga. Per l'occasione, piuttosto che addestrarsi in qualche nuovo jutsu, le due giovani kunoichi si sono vestite da Babbo Natale per portare doni a tutti i bambini di Konoha.

Alle spalle delle due ragazze è presente anche Mitsuki, con indosso barba e baffi finti. Sullo sfondo, infine, è possibile notare la presenza di Boruto, travestito da renna, Shikadai, e Inojin, il quale si è trasformato in un tenero pupazzo di neve. Grazie a questa splendida illustrazione, la nuova generazione di ninja del Villaggio della Foglia per un giorno può abbandonare il campo di battaglia e pensare ai festeggiamenti natalizi. L'Organizzazione Kara è stata tradita da uno dei suoi uomini in Boruto. Il terrificante potere di Kawaki è stato svelato nel nuovo trailer di Boruto: Naruto Next Generations.