Boruto: Sarada conquista la scena nell'ultimo episodio, la reazione dei fan

Lo scontro non è ancora concluso ma Boruto ha deciso di usare un suo asso nella manica , che potrebbe tuttavia metterlo in grave pericolo, come anticipato nell' anteprima dell'episodio 208 .

Il capitano del Team 7 decide quindi di sfruttare quanto appreso durante gli allenamenti con Sasuke e colpire Boro con il Chidori , usandolo per la prima volta in una vera battaglia. Naturalmente l'utilizzo della tecnica, una delle più spettacolari dell'intera opera creata da Masashi Kishimoto, ha causato un' immediata e travolgente reazione da parte della community , come potete vedere dai diversi post riportati in calce.

L'apparente invincibilità di Boro , trasformatosi dopo aver perso il controllo del suo nucleo interno, non ha infatti dissuaso la giovane Uchiha dal tentare degli attacchi potenti, ma calcolati. Sarada ha prima di tutto prestato molta attenzione al corpo dell'avversario, studiandolo attraverso lo Sharingan . Nel fare questo la kunoichi ha individuato il punto debole del criminale, proprio il nucleo creato in precedenza da Amado.

Sarada stole the show, they did her big moment so much justice ⚡️ #BORUTOpic.twitter.com/1rDQagSgO7 — 🥤 (@slucciii) July 11, 2021

Sarada the legend of the leaf Uchiha #BORUTO pic.twitter.com/U6iN69Nqlb — Kill Hima (@killtray2k) July 11, 2021