Boruto: Sarada diventerà più forte di Sasuke e Sakura?

Tra i personaggi più amati della nuova generazione di shinobi di Konoha troviamo Sarada, la figlia dei leggendari Sasuke Uchiha e Sakura Haruno. La giovane kunoichi, che nella serie anime di Boruto ha recentemente raggiunto il grado di chunin, sogna di diventare Hokage. Per coronare questo sogno, dovrà prima superare i suoi genitori.

Nel corso dell’opera, Sarada Uchiha ha più volte dimostrato di essere uno dei ninja più talentuosi, intelligenti e abili della sua generazione. La ragazza si è affermata come il leader del nuovo Team 7, imponendosi sui compagni di squadra Boruto e Mitsuki, ma anche sul nuovo arrivato Kawaki. Non solo, anche le altre formazioni seguono con rispetto le indicazioni da lei impartite.

Sarada è conosciuta con il soprannome di Futuro Hokage, e molto probabilmente porterà, per la prima volta nella storia del Villaggio della Foglia, un Uchiha ha ottenere il titolo di Hokage. Al momento Sarada è uno dei ninja più forti di Boruto, ma riuscirà a superare la forza di sua madre e suo padre?

In quanto figlia di Sakura Haruno, Sarada è dotata di una forza impressionante, nonché di un coraggio da leoni. Da lei, ha ereditato un controllo superiore del chakra, che le consente di utilizzare questa risorsa al meglio per i propri ninjutsu. Tuttavia, Sarada non è un medico altrettanto capace e al momento la tecnica del Byakugo sembra fuori portata.

Sarada può sopperire a questa mancanza grazie al sangue degli Uchiha. La ragazza ha ottenuto lo Sharingan sin dalla giovane età, cosa che ad esempio non riuscì a Obito, e addirittura ha sbloccato già tre tomoe, anche se la serie anime di Boruto si è scordata dello Sharingan di Sarada.

La leader incontrastata del Team 7 è già capace di usare il Chidori, e a un certo punto dell’opera quasi certamente otterrà il Mangekyo Sharingan. Masashi Kishimoto ha già mostrato lo Sharingan Ipnotico che Sarada acquisirà in Boruto. In possesso di questa abilità oculare, potrà utilizzare Susanoo e Amaterasu, superando di gran lunga mamma Sakura. Tuttavia, papà Sasuke all’apice della sua carriera ninja ha avuto a disposizione il Rinnegan, abilità oculare a cui Sarada probabilmente non avrà mai accesso.