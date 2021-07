Boruto: Sarada lancia il suo micidiale Chidori nel nuovo episodio, i fan la acclamano

Gli ultimi episodi di Boruto: Naruto Next Generations hanno portato i ninja di Konoha in una dimensione completamente nuova. Inizialmente è stato il turno di Naruto e Sasuke di affrontare Jigen, capo di Kara, in un'area disabitata. La sconfitta di Sasuke e Naruto ha poi portato all'intervento della generazione più giovane del villaggio.

Così il team 7 ha deciso di unirsi a Kawaki e, sotto la direzione di Sarada Uchiha, il gruppetto di ragazzini ha iniziato il suo scontro con Boro, uno dei membri più forti di Kara. Arrivati in questa nuova dimensione dove dovranno liberare Naruto, Boruto e gli altri iniziano così una battaglia dove danno sfogo alla loro forza. Finalmente Kawaki e Boruto iniziano a collaborare, ma anche il capitano del gruppo dà sfoggio delle sue abilità.

L'utente di Twitter Anime Evi Beeee ha condiviso alcune delle scene che hanno visto protagonista Sarada Uchiha. La ragazza ha partecipato alla battaglia con Boro in Boruto: Naruto Next Generations e in particolare ha ferito gravemente il nemico con un Chidori imparato dal padre. La tecnica è stata resa ottimamente sul fronte visivo, realizzando quindi una scena ad alto impatto, come potete notare dalle immagini in basso.

Purtroppo ciò non è bastato per i protagonisti di Boruto: Naruto Next Generations che devono ancora lottare per raggiungere il loro obiettivo.