Boruto: Sarada e Sakura sono le protagoniste di un incredibile scontro

L'anime di Boruto: Naruto Next Generations ha intrapreso una strada diversa rispetto al manga per introdurre l'organizzazione Kara, dedicando a quest'ultima un arco narrativo del tutto originale con personaggi inediti nella controparte cartacea, come Deepa, il ninja che è riuscito a sconfiggere brutalmente il Team 7 negli scorsi episodi.

In seguito allo scontro, dove ha attivato la sua Modalità Eremitica, Mitsuki si trova in gravissime condizioni fisiche, e mentre suo padre Orochimaru sta facendo il possibile per curarlo, Boruto e Sarada hanno intrapreso degli allenamenti molto intensi per perfezionare le loro tecniche peculiari. Grazie all'aiuto di Kakashi, Boruto è riuscito a creare un suo Rasengan, che appare verde, mentre Sarada sembra essere in grado di prevedere in maniera precisa le mosse degli avversari grazie allo Sharingan.

Per testare questa abilità viene coinvolta nell'allenamento anche Sakura, e le due danno vita ad uno scontro incredibile, senza esclusioni di colpi, reso più dinamico grazie alle ottime animazioni realizzate dallo studio Pierrot. È proprio quando Sakura comincia a fare sul serio che lo Sharingan di Sarada entra in azione, facendole percepire l'attacco della madre, e dandole così la possibilità di reagire. Potete trovare il video del combattimento nel post riportato in calce.

Ricordiamo che sono già stati rivelati dettagli e titoli degli episodi di novembre, e vi lasciamo allo speciale sulla mitologia e il folklore del clan Otsutsuki.