Boruto, Sarada è la più scarsa tra gli Uchiha conosciuti?

Presentata come uno dei personaggi principali al fianco dell’amico e compagno Boruto, Sarada Uchiha è una delle kunoichi più promettenti della nuova generazione di Konoha, ma se paragonata ai grandi membri del clan Uchiha la sua condizione cambia. Sarada è infatti considerata l’Uchiha più debole di tutti, ma ha ancora margine di miglioramento.

Prendendo in esame i quattro Uchiha principali incontrati nel corso della serie, Sasuke, Itachi, Obito e Madara, è evidente quanto Sarada sia inferiore ai suoi predecessori, ma vista la sua giovane età e il percorso che la attende possiamo aspettarci grandi miglioramenti. Dopotutto, suo padre ha raggiunto il massimo del proprio potenziale alla fine della serie di Naruto, dimostrando di saper ormai padroneggiare ogni tecnica appresa nel sequel e tramandando tali conoscenze all’allievo Boruto.

Sarada potrebbe quindi seguire le orme paterne e costruire davanti a sé un percorso di miglioramento e potenziamento, col quale raggiungere l’agognato titolo di Hokage. Attualmente ricopre un ruolo centrale, ma i lettori della serie aspettano ormai da mesi di vederla in azione. Secondo molti, infatti, Sarada non sta ricevendo l’attenzione che meriterebbe e questo inficia automaticamente sul suo sviluppo come personaggio.

Tuttavia, visti gli obiettivi dei pericolosi cloni shinju, e l’interesse del clone somigliante a Sasuke nei confronti di Sarada, è plausibile che molto presto vedremo la giovane Uchiha in azione, e magari mostrare quanto ha appreso nei tre anni di salto temporale. In sostanza, per ora Sarada risulta la più debole tra gli Uchiha che hanno avuto rilevanza nella storia di Naruto e Boruto, ma ha davanti a sé ancora molto tempo per manifestare e padroneggiare le tecniche peculiari del suo clan, come il Susanoo e l’Amaterasu legate allo Sharingan.

