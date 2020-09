Boruto: nuovo Sharingan all'orizzonte, allenamento in vista per Sarada e Sasuke!

Nell'universo creato da Masashi Kishimoto non è inusuale vedere molti ninja affidarsi agli insegnamenti di altrettanti maestri nel corso della loro formazione, come è successo per Naruto ad esempio, e da quanto trapelato in rete riguardo i prossimi episodi dell'anime Boruto: Naruto Next Generations sembra che anche Sarada avrà un nuovo mentore.

Finalmente infatti vedremo Sasuke seguire sua figlia nell'apprendimento e nel perfezionamento delle abilità derivanti dall'arte oculare che contraddistingue gli Uchiha: lo Sharingan. Dopo gli eventi degli ultimi episodi, il Team 7 si trova in condizioni alquanto critiche, con Boruto e Sarada ricoverati in ospedale per le ferite riportate, e Mitsuki che necessita di nuovi organi dopo aver usato la Modalità Eremitica contro Deepa.

Le informazioni riguardo uno specifico allenamento che coinvolgerà Sarada sono state condivise su Twitter dall'utente @Abdul_Zoldyck, nel post che trovate in fondo alla pagina. La pesante sconfitta subita ha portato sia Boruto che Sarada a promettere di diventare più forti, e questa volontà è alla base di un mini arco narrativo che vedremo partire dai prossimi episodi.

Mentre da un lato Boruto seguirà gli insegnamenti di Kakashi per essere più efficiente utilizzando il Rasengan, vedremo Sarada chiedere al padre di aiutarla a perfezionare le sue tecniche combattive, ma Sasuke le risponde che non è ancora in grado di controllare lo Sharingan, quindi possiamo aspettarci un allenamento specifico proprio per raggiungere questo obiettivo.

Ricordiamo l'anime è tornato a seguire il manga, almeno momentaneamente, con una nuova missione per Mugino e Konohamaru, e vi lasciamo alle anticipazioni sui prossimi 4 episodi.