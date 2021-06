Boruto: Sarada ha superato suo padre? Ecco il confronto con Sasuke

Sebbene l'attuale arco narrativo dell'anime di Boruto: Naruto Next Generations si stia concentrando sulla figura di Kawaki e sull'oscuro obiettivo dell'Organizzazione Kara, sullo sfondo anche altri personaggi stanno lavorando duramente per mantenere il passo. Ecco come procede l'allenamento di Sarada.

Mentre Kawaki e Boruto si stanno allenando sotto la guida del Settimo Hokage, Sarada ha chiesto a suo padre Sasuke d'insegnarle il suo più iconico jutsu, il Chidori appreso dal maestro Kakashi durante il torneo Chunin.

Con in testa l'obiettivo di diventare un futuro Hokage, il primo nella storia degli Uchiha, la giovane Sarada è determinata a non farsi superare da Boruto, il quale nel frattempo è riuscito a diventare nettamente più abile grazie al potere del Sigillo Karma.

L'episodio 201 di Boruto vede Sasuke accompagnare sua figlia presso una cascata, luogo in cui le illustra le basi per apprendere il Millefalchi. Dopo averle mostrato la tecnica, con cui letteralmente squarcia una cascata, la palla passa in mano alla piccola Uchiha.

A differenza di suo padre, che aveva impiegato diverse settimane per apprendere la tecnica di Kakashi, Sarada apprende questo complesso justu in una manciata di ore, dimostrando tutto il suo talento. Al tramonto, la figlia di Sasuke e Sakura riesce già a utilizzare il Chidori, anche se gli effetti distruttivi sono ben diversi da quelli visti in precedenza da Sasuke.

Difatti, "l'ombra dell'Hokage" le spiega che il Millefalchi è una tecnica letale, ma che se non uccide al primo colpo può subire pericolosi contrattacchi. Pur avendo già imparato le fondamenta di questo jutsu, Sarada dovrà lavorare ancora duramente per potenziare il colpo.

Secondo voi, alla stessa età, era più forte Sasuke o Sarada? Ecco l'inquietante scoperta di Sasuke nell'anteprima del prossimo episodio. La preoccupazione di Sai nella sinossi di Boruto 202.