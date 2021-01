Boruto: Sarada si addestra con gli shuriken in questo cosplay

Il sequel di Naruto ha dato agli appassionati l'opportunità di vedere finalmente realizzato il loro sogno: vedere per la prima volta un Uchiha diventare Hokage. La giovane Sarada riuscirà a coronare il suo sogno in Boruto: Naruto Next Generations? Nel frattempo, la kunoichi si esibisce in questo fantastico cosplay.

Uno dei personaggi più amati del sequel dell'opera di Masashi Kishimoto è Sarada Uchiha, la figlia di Sasuke Uchiha e Sakura Haruno. La kunoichi, che fa parte del Team 7 con Boruto e Mitsuki sotto la guida di Konohamaru, sogna di poter diventare un giorno come il Settimo Hokage e di poter prendere le redini del villaggio.

Per realizzare questo sogno Sarada dovrà impegnarsi duramente, ma la piccola Uchiha ha già dimostrato di essere l'erede perfetta dei suoi genitori. Sotto la loro guida, infatti, Sarada ha sviluppato una forza eccezionale, quasi pari a quella di sua madre, e ha imparato a sfruttare lo Sharingan già da piccolissima. In attesa di scoprire se un giorno diventerà Hokage, ammiriamo questa sua interpretazione portata su Instagram dalla cosplayer Alexy Sky.

Il cosplay vede Sarada maneggiare pericolosamente uno shuriken, oltre che aggiustarsi gli occhiali sul volto, suo gesto tipico. Dal costume, al coprifronte della Foglia, fino al ciuffo che lo sovrasta, questa perfetta interpretazione porta la giovane Uchiha a lottare per il suo sogno nel mondo reale. Scopriamo per quale motivo Ao si è recato a Konoha in Boruto. Le armi scientifiche ninja hanno conquistato i ninja di Konoha in Boruto.