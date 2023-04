Boruto: Sasuke come Eremita delle Sei Vie in questa fan-art

La community di Boruto, o di Naruto a dirla tutta, è particolarmente grande ed è per questo che sul web non mancano tante storie alternative realizzate dai fan. Tra queste manifestazioni di creatività non manca anche una speciale illustrazione da parte di un animatore dedicata a Sasuke.

Nell'ultimo capitolo di Boruto abbiamo assistito all'amore incondizionato di Sasuke nei confronti di Sarada che lo ha portato a compiere un'azione che il vecchio Uchiha non avrebbe mai eseguito. Il fratello di Itachi, dopotutto, continua ad essere uno dei beniamini del pubblico a cui la community dedica gran parte delle proprie creazioni originali.

A tal proposito, l'animatore portoghese noto come Vinicius Dias, che tra l'altro ha collaborato con Studio Pierrot per un paio di cut dell'anime, ha dedicato una fan-art ad una rivisitazione di Sasuke nei panni dell'Eremita delle Sei Vie. L'illustrazione in questione, che potete apprezzare in calce alla notizia, è stata molto apprezzata poiché reinterpreta in forma originale il celebre protagonsita.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa rappresentazione grafica, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.