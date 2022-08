Boruto: sboccia l'amore tra Sasuke e Sakura nel racconto di un animatore

Nonostante inizialmente si credesse che prima o poi Naruto potesse far breccia nel cuore di Sakura, la ninja medica allieva della Sannin Tsunade sin dai giorni dell’Accademia Ninja ha sempre amato Sasuke. Questo amore è però sbocciato solamente con la fine dell’opera di Masashi Kishimoto, all’ombra dei lettori.

Sasuke ha inizialmente rifiutato la strada dell’amore e dell’amicizia per seguire quella della vendetta, dapprima nei confronti di suo fratello Itachi, colui che sterminò il suo clan, e poi nei confronti del Villaggio della Foglia, reale colpevole dell’atrocità nei confronti degli Uchiha. I sentimenti di Sakura sono sempre stati fortissimi, ma solamente con l’epilogo di Naruto Sasuke è riuscito a tornare sulla retta via e ad accettare e ricambiare i sentimenti della ragazza.

Un animatore di Boruto: Naruto Next Generations, sequel dello shonen di culto di Masashi Kishimoto, ha condiviso con la community la sua personalissima interpretazione di come sarebbe nata questa coppia che in futuro ha dato i natali a Sarada Uchiha. Ecco invece com’è andata la proposta di matrimonio tra Sasuke e Sakura secondo i loro doppiatori originali.

Nei panel condivisi su Reddit, vediamo Sasuke salutare Naruto, novello sposo di Hinata Hyuga, e accingersi ad abbandonare Konoha. Al cancello d’uscita del villaggio, però, esattamente come avvenne quando era ancora solamente un ragazzino, viene avvicinato da Sakura, che lo supplica di lasciarsi accompagnare. Questa volta, l’Uchiha si lascia convincere.

I restanti pannelli condivisi dall’autore sono privi di dialoghi, ma ricchi di significato. Vediamo infatti Sasuke e Sakura affrontare un lungo viaggio irto d’insidie, sempre superate con la forza dell’unione. Infine, negli ultimi panel vediamo sbocciare l’amore. Dapprima i due si avvicinano per proteggersi dal freddo, poi si tengono la mani a vicenda. La loro storia comincia ufficialmente quando, al chiaro di luna, Sasuke tocca la fronte della kunoichi, come suo fratello Itachi faceva con lui, e poi la bacia. Cosa ne pensate di questa love story non ufficiale?