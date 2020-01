Boruto si scatena nell'epica cover del capitolo 42 di Boruto: Naruto Next Generations

Il Villaggio della Foglia è nei guai fino al collo, con Sasuke ferito a seguito della battaglia e Naruto intrappolato in un'altra dimensione tra le mani dell'organizzazione Kara. Toccherà ai nostri eroi sventare la minaccia e partire per una missione speciale per salvare il settimo Hokage.

Il destino di Konoha è tra le mani di un gruppo di ragazzi che, per la prima volta, dovrà veramente far fronte comune per non perdere la battaglia mortale contro Boro. Arrivati nella dimensione di Naruto grazie ai poteri del Karma, i membri del Team 7 si sono trovati davanti a un temibile avversario che ha mostrato enormi capacità. Le loro difficoltà, inoltre, sono maggiorate da una coordinazione non ottimale, ancora vittima della scarsa esperienza.

Ad ogni modo, i giovani ninja ce la stanno mettendo tutta, permettendo così a Sarada di sbloccare un nuovo sharingan. I power-up, tuttavia, sembrano non finire qui, poiché dalla cover a colori trapelata in rete in merito al capitolo 42 di Boruto: Naruto Next Generations emerge un particolare design per l'iconico protagonista. Come potete notare voi stessi dalla copertina della nuova uscita allegata in calce alla notizia, il Karma di Boruto si è protratto fino all'occhio destro, costringendo il ninja a tenersi il braccio in una smorfia di dolore e rabbia.

A quanto si evince, dunque, il capitolo sarà all'insegna del protagonista, costretto a superare nuovamente i propri limiti per far fronte alla terribile minaccia. E voi, invece, cosa ne pensate della cover, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.