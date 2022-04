Boruto: si scatena una guerra civile nel Villaggio della Foglia

Sebbene Isshiki Otsutsuki sia morto, e con esso anche il suo recipiente Jigen, l’Organizzazione Kara non è stata ancora eradicata dal mondo ninja di Boruto: Naruto Next Generations. Code ha ereditato la volontà del suo dio-maestro, e ora intende sterminare i responsabili dell’omicidio. Una grande battaglia sta per travolgere Konoha.

Come abbiamo potuto vedere nella recente battaglia, attualmente Code possiede il Karma meno potente di Boruto. Per poter realmente vendicare Isshiki, ha bisogno che i suoi limitatori vengano rimossi, e l’unica persona in grado di farlo è Amado.

Sfruttando l’onniscenza della sua alleata Eida, nonché il marchio artiglio posizionato su Shikamaru, Code riesce finalmente a incontrare Amado. I due ex Kara sono faccia a faccia, salvo scoprire che al party stanno per partecipare anche altri compagni. In Boruto 68 un incredibile alleato si unisce alla Foglia. È Delta, riportata in vita in un altro corpo cyborg da Amado.

Code e Delta, che si sono sempre malvisti, possono finalmente dar sfogo alla loro rivalità senza che Jigen possa più fermarli. Chi è il Kara più forte tra i due? La battaglia viene però interrotta anzitempo. In Boruto 69 sarà il turno di Ada. C’è poi da considerare ancora Kashin Koji, di cui non si è più saputo nulla. Il clone di Jiraiya dovrebbe essere ancora in vita, ma deciderà di schierarsi nuovamente al fianco di Amado?