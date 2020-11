Boruto: uno sceneggiatore dell'anime anticipa il debutto di un importante personaggio

Gli ultimi episodi di Boruto: Naruto Next Generations hanno mostrato i frutti dei duri allenamenti a cui Boruto e Sarada si sono sottoposti in seguito all'umiliante sconfitta subita contro Deepa. Aspettando il ritorno del Team 7 al completo contro l'organizzazione Kara, uno degli sceneggiatori ha anticipato qualche interessante sviluppo.

Mentre Mitsuki si trova in condizioni critiche dopo aver usato la Modalità Eremitica per salvare i suoi compagni da Deepa, nell'ultimo episodio Boruto si è risvegliato in ospedale dopo il rematch con Shojoji, comprendendo quanto sia pericoloso comprimere l'energia del Rasengan. Sarada invece continua l'allenamento al fianco di Sasuke e Sakura, mostrando ancora una volta gli impressionanti vantaggi dello Sharingan.

Tutti questi eventi fanno parte dell'arco narrativo creato appositamente dagli autori dell'anime per introdurre gradualmente la minaccia dell'organizzazione Kara, ed è stato proprio uno degli sceneggiatori, Honda Masaya, ad anticipare il "ritorno" di uno dei personaggi più importanti della serie.

Nonostante siano parte integrante dell'organizzazione Kara, sia Jigen che Kawaki non hanno ancora trovato molto spazio nella narrazione, ma Masaya ha commentato con le seguenti parole: "Sono stato incaricato di scrivere il copione dell'episodio 173 di Boruto. Comincia finalmente la rivincita di Boruto! La conclusione di questa battaglia porterà alla storia di Kawaki. Non perdetevela!" Potete trovare i post pubblicati dallo stesso autore in calce.

Considerando infatti che Mugino e Konohamaru stanno continuando la loro missione, raccogliendo informazioni sul misterioso laboratorio di Victor, sembra solo una questione di tempo prima che Kawaki faccia finalmente il suo definitivo debutto nell'anime. Ricordiamo che i ninja di Konoha hanno festeggiato Halloween in una bella illustrazione, e vi lasciamo ai titoli degli episodi di novembre.