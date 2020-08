Boruto: gli sceneggiatori anticipano un grave incidente per il Team 7

L'anime di Boruto: Naruto Next Generations è finalmente entrato nel vivo dell'arco narrativo dedicato all'organizzazione Kara, adattato in parte quanto abbiamo visto nel manga, e sottolineando ancora una volta l'importanza degli sviluppi introdotti in questa saga.

Partendo proprio da questo presupposto non è difficile immaginare cambiamenti rilevanti in vista, anche per quanto riguarda i personaggi principali. A confermare queste congetture è stato l'intervento di uno degli sceneggiatori della serie di Boruto.

Come potete infatti vedere dal post riportato in fondo alla pagina, l'utente @a_nishi_w ha condiviso le parole dell'autore, nel quale si annuncia un grave incidente in cui sarà in parte coinvolto Boruto e avrà delle importanti conseguenze sul Team 7. L'incidente in questione è avvenuto per mano dell'organizzazione Kara, durante la missione di ritrovamento di un ricercatore, e a rimanere ferito è stato Mitsuki.

Potrebbe essere l'inizio di una sequenza di episodi filler, ai quali la serie stessa ci ha ormai abituato, prima di tornare effettivamente nella saga dell'organizzazione Kara. L'organizzazione rappresenta ad ora la più grande minaccia nel mondo di Boruto, soprattutto se si considerano le scoperte riguardo le loro incredibili risorse a livello tecnologico.

Ricordiamo che il manga di Boruto è arrivato al capitolo 48, e che forse scopriremo presto la verità sul personaggio di Koji Kashin.