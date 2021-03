Boruto: il primo scontro tra Boruto e Kawaki nel nuovo video promozionale

Il nuovo arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations ci ha presentato superficialmente la situazione di Kawaki, del legame con l'organizzazione criminale conosciuta come Kara, e del suo drammatico passato . Attualmente il ragazzo si trova a convivere con la famiglia Uzumaki, è quindi solo questione di tempo prima che si scontri con Boruto.

Gli scorsi episodi hanno infatti segnato la conclusione dell'arco dedicato al Recipiente, con materiale del tutto originale utilizzato per la trasposizione animata, come lo scontro tra Sumire e Kawaki, e nonostante quest'ultimo condivida con il protagonista lo stesso tipo di potere derivante dal marchio Karma, sembra che i due siano costantemente in disaccordo.

L'introduzione di Kawaki è stata a dir poco intensa, con l'incredibile scontro con Garo al quale ha assistito l'intero Team 7, che ha provveduto a portare in salvo il giovane in seguito all'esplosione causata proprio da lui. Mentre i cinque Kage discutono su come gestire la situazione di Kawaki e dell'organizzazione, Naruto ha accettato di prendersi cura di lui. Come anticipato dal video che trovate in calce e in cima alla notizia, Kawaki e Boruto si affronteranno liberando in parte il potere del Karma, in uno scontro molto simile a quanto visto nel manga.

Ricordiamo che il web ha festeggiato il compleanno di Boruto, e vi lasciamo allo spot TV dedicato a questo nuovo arco narrativo.