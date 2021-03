Boruto: il primo scontro di Kawaki ha omaggiato Kakashi contro Obito

Dopo aver dilatato sensibilmente la narrazione con quasi 200 puntate, finalmente anche l'anime di Boruto: Naruto Next Generations ha introdotto Kawaki, lo stesso personaggio che vediamo la prima volta nell'episodio 1 durante il suo confronto con il protagonista. Il suo debutto è stato caratterizzato da un omaggio ad un celebre scontro.

Kawaki non ha perso tempo in chiacchiere e ha già avuto modo di mandare in visibilio i fan di Boruto con un combattimento emozionante, caratterizzato da un ottimo comparto tecnico e da animazioni dinamiche e coinvolgenti. Sulle sue tracce c'è però un esterno dell'Organizzazione Kara, Garo, che tenta immediatamente di mettere le mani sul misterioso individuo per riportare indietro "il recipiente".

Inizia immediatamente uno scontro con Garo che sfrutta diversi strumenti scientifici ninja mentre Kawaki, invece, si serve di alcune particolari tecniche come l'indurimento del corpo. Una delle sequenze d'azione mostrate all'interno della puntata è un omaggio al celebre e apprezzatissimo combattimento tra Kakashi e Obito all'interno dell'altra dimensione. In calce alla notizia, infatti, potete notare come gli animatori abbiano praticamente ricopiato le mosse dei due ninja attraverso le figure di Garo e Kawaki.

E voi, invece, avevate notato questo particolare dettaglio o vi era sfuggito? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata alla sinossi dell'episodio 193 di Boruto: Naruto Next Generations.