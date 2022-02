Boruto: lo scontro nella Nebbia si infiamma nella preview dell'episodio 237

La nuova saga inedita dell’adattamento animato di Boruto: Naruto Next Generations vede i protagonisti del Team 7, a cui ora si è aggiunto anche Kawaki, affrontare una pericolosa missione in quel del Villaggio della Nebbia. Guidati da Capitan Sarada, i quattro della Foglia si imbattono in un nuovo, pericoloso avversario.

In Boruto 236 abbiamo visto Sarada e Mitsuki allontanarsi dal resto delle forze alleate e partire al salvataggio dei civili rifugiati nell’isola in cui si trovano anche i ragazzi del Team 15. Questa volta, l’attenzione si sposta sugli altri protagonisti, accompagnati dalla spadaccina della Nebbia alleata di Kagura.

Boruto, Kawaki e Buntan si infiltrano nella fortezza semovente del Clan Funato, che sta lentamente conquistando i territori del Paese dell’Acqua. Questa gigantesca nave, contiene particolari strumenti scientifici ninja, che a quanto pare stanno mettendo in seria difficoltà i domini del Mizukage Chojuro. Non solo, la fortezza costituisce un pericolo persino per Konoha.

In soccorso del trio, alla missione si aggiungono gli altri alleati della Nebbia, ossia Kagura, Hebichigo e Kyohu. Sulla loro strada, però, compare improvvisamente Tenma Funato, uno dei tre comandanti del clan pirata.

In precedenza, Kagura aveva già sfidato suo fratello Inari, uscendone sconfitto. Come andrà questa nuova battaglia? Dalla sua, rispetta alla lotta precedente, la spalla del Mizukage ha la Rombogliola.