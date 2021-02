Boruto: il primo scontro di uno dei protagonisti nella sinossi dell'episodio 189

Nell'anime di Boruto: Naruto Next Generations l'organizzazione Kara è finalmente entrata in azione. Tuttavia, il reale obiettivo di Jigen e dei suoi sottoposti non è ancora chiaro: che cosa o chi è il misterioso Recipiente? E come intendono sfruttarlo?

Mentre il Team 7 sta cercando di vendicare la scomparsa di un caro amico affrontando un eroe della Quarta Grande Guerra Ninja che si è rivelato essere in realtà un traditore, l'organizzazione Kara è ancora alla ricerca del misterioso Recipiente andato perduto nello schianto del dirigibile di Victor.

Stando alla sinossi dell'episodio 189 dell'anime, pubblicato su Twitter dall'utente Abdul S17, finalmente gli spettatori potranno conoscere la vera identità del Recipiente. Intitolata "Resonance", durante la puntata potremo ammirare il primo scontro di Kawaki.

"La battaglia tra Kawaki, il Recipiente, e Garou, un Esterno di Kara che sta cercando di riportarlo indietro, è cominciata. Boruto e gli altri sono i soli spettatori dello scontro. Garou possiede strumenti scientifici ninja su tutto il corpo, mentre Kawaki riesce a modificare le sue braccia in varie forme. La feroce battaglia continua senza sosta e Kawaki, esausto, inizia a essere sopraffatto. Ma quando sta per essere catturato, qualcosa succede al corpo di Kawaki. Come per una strana risonanza, qualcosa succede anche a Boruto".



Stando alla parte finale della sinossi, il figlio del Settimo Hokage e Kawaki sembrano essere legati in qualche strano modo: un destino intrecciato dagli stessi fili. Ma prima di ciò, ecco le debolezze di un nemico nella sinossi del prossimo episodio di Boruto.