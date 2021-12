Boruto, è scontro totale: il Karma ucciderà il protagonista?

Dopo diversi capitoli di preparazione, finalmente in Boruto: Naruto Next Generations 64 esplode il conflitto a tre tra il protagonista, Kawaki e Code. Qualunque sia il risultato di questa battaglia, il sigillo Karma porterà inevitabilmente a un destino crudele: la vita di Boruto è in serio pericolo.

Il capitolo 64 di Boruto, che si intitola “Control”, si apre con una splendida cover page a colori dedicata a Shikamaru Nara, uno dei protagonisti di questo appuntamento. Le prime pagine scritte da Kishimoto ci riportano subito a quello che stava accadendo: Boruto, messo sotto pressione da Code ha liberato il potere del Karma.

A differenza di quanto accadeva di solito, però, il giovane shinobi mantiene il controllo di se stesso, per grande stupore degli altri presenti. A chiarire quel che sta accadendo è Eida, in contatto telepatico con Code. A quanto pare, Momoshiki non è riuscito a prendere possesso del corpo del figlio del Settimo Hokage a causa delle medicine di Amado.

Con il potenziale di Borushiki a disposizione, ora il protagonista è pronto al secondo round. Dopo una lunga sequenza di colpi a base di taijutsu, la scena si sposta al Villaggio della Foglia, dove Naruto e la squadra sensoriale sono ancora alla ricerca dei ragazzi. Hinata, preoccupata per suo figlio, chiede di poter partire in missione, la richiesta viene negata. A occuparsi della faccenda sarà Shikamaru. Di Sasuke, invece, ancora nessuna traccia.

Alla battaglia tra Code e Boruto si aggiunge anche Kawaki, che ha dunque cambiato pensiero correndo in soccorso del suo “fratellastro”. Nonostante ciò, il duo di Konoha non riesce ad avere la meglio. La situazione precipita infine quando Boruto viene improvvisamente colto da un malore. Il ragazzo, in ginocchio, si stringe il petto e comincia a vaneggiare parole incomprensibili. Che le pillole di Amado stiano portando a complicazioni?

La squadra al Villaggio della Foglia riesce infine a localizzare il chakra di Boruto: lo scontro si sta svolgendo a circa 40km di distanza. Riusciranno Naruto e Shikamaru a intervenire in tempo?

Vi lasciamo alla copertina di Boruto Vol. 16 e vi ricordiamo che questo capitolo ha scatenato una grossa polemica.