Boruto: scopriamo cosa accadrà negli episodi 37, 38 e 39!

Nelle ultime ore è stata svelata la pianificazione degli episodi diprevista per il mese di dicembre. Non siete curiosi di scoprire cosa accadrà al figlio delnelle prossime puntate?

Viz Media ha infatti rilasciato titoli e sinossi degli episodi 37, 38 e 39 di Boruto: Naruto Next Generations, in onda sulle TV giapponesi a partire dalla prossima settimana. Bando alle ciance e scopriamo come si svilupperà la trama dell'anime sequel di Naruto Shippuden. Ricordiamo, inoltre, che il 3 gennaio 2018 l'anime sarà in pausa.

Boruto 37: La determinazione di uno Shinobi

Data: 13 dicembre 2017

Trama: Boruto è stato il primo a sostenere l'esame di diploma sotto la valutazione di Kakashi, dopo essere stato il primo ad arrivare alla posizione del Sesto Hokage; ma, comunque, è stato facilmente sconfitto. Inoltre, Kakashi ha criticato non soltanto Boruto, ma anche tutti i suoi compagni di classe, portanto Boruto a essere estremamente frustrato. Gli amici di Boruto giungono in sui aiuto e riescono a liberarlo con uno sforzo combinato, permettendogli di sfuggire dalle grinfie di Kakashi. Boruto è stranamente depresso, per cui i suoi compagni faranno del loro meglio per tirarlo su di morale. Dopo aver ritrovato sé stesso, Boruto propone a tutti una nuova strategia.

La determinazione di uno Shinobi Data: 13 dicembre 2017 Trama: Boruto è stato il primo a sostenere l'esame di diploma sotto la valutazione di Kakashi, dopo essere stato il primo ad arrivare alla posizione del Sesto Hokage; ma, comunque, è stato facilmente sconfitto. Inoltre, Kakashi ha criticato non soltanto Boruto, ma anche tutti i suoi compagni di classe, portanto Boruto a essere estremamente frustrato. Gli amici di Boruto giungono in sui aiuto e riescono a liberarlo con uno sforzo combinato, permettendogli di sfuggire dalle grinfie di Kakashi. Boruto è stranamente depresso, per cui i suoi compagni faranno del loro meglio per tirarlo su di morale. Dopo aver ritrovato sé stesso, Boruto propone a tutti una nuova strategia. Boruto 38: Formazione delle squadre a tre

Data: 20 dicembre 2017

Trama: Boruto e i suoi amici stanno per conseguire il loro primo titolo da ninja apprendisti, il 'Genin'. Per prima cosa, dovranno formare dei team di base, formati da tre elementi, per compiere delle missioni. Boruto crede di poter fare gruppo con il suo amico Shikadai; ma Shikadai dovrà formare un team con Inojin e Chocho, seguendo l'esempio dei loro genitori per comporre il trio "Ino-Shika-Cho". Boruto, quindi, finisce in squadra con Sarada e Mitsuki...

Formazione delle squadre a tre Data: 20 dicembre 2017 Trama: Boruto e i suoi amici stanno per conseguire il loro primo titolo da ninja apprendisti, il 'Genin'. Per prima cosa, dovranno formare dei team di base, formati da tre elementi, per compiere delle missioni. Boruto crede di poter fare gruppo con il suo amico Shikadai; ma Shikadai dovrà formare un team con Inojin e Chocho, seguendo l'esempio dei loro genitori per comporre il trio "Ino-Shika-Cho". Boruto, quindi, finisce in squadra con Sarada e Mitsuki... Boruto 39: Il sentiero illuminato dalla luna piena

Data: 27 dicembre 2017

Mitsuki era originario di un altro villaggio, il Villaggio nascosto del Suono. Ma, sin dal suo primo incontro con Boruto e gli altri, ha deciso che sarebbe rimasto al Villaggio segreto della Foglia per diventare un ninja. In passato, Mitsuki ha perso i suoi ricordi e la sua identità, insieme a ciò che desidera ottenere nella vita, risvegliandosi soltanto in un laboratorio poco familiare. Il mistero attorno la sua figura, e la pletora di pensieri che lo circondano, non sono chiari neanche a lui.

Quanto letto finora ci permette di sapere che, nel clou degli esami per diventare Genin, l'anime di Boruto interromperà la narrazione per mostrarci il "Mitsuki Gaiden", un arco narrativo volto a raccontare il passato e le origini di Mitsuki, incluso il suo rapporto con Orochimaru. Questa storia è inclusa in un capitolo extra disegnato da Masashi Kishimoto e incluso nel primo volume del manga di Boruto: Naruto Next Generations.