Boruto: scopriamo insieme la nuova saga dell'anime

A seguito dell'arco narrativo denominato Kara Actuation, Boruto introdurrà presto la nuova saga del Vessel. Scopriamo di cosa si tratta e cosa dovranno aspettarsi gli appassionati.

Come il padre, Naruto, anche Boruto è entrato a far parte del Team 7, e da quel giorno il ninja ha iniziato ad affrontare missioni sempre più difficili fino ad incontrare, nell'ultima parte della storia, quelli che si prospettano essere i principali antagonisti della serie. In seguito agli scontri con Deepa, membro dell'organizzazione Kara, gli episodi di Boruto, con una preview, ci anticipano l'arrivo a Konoha di Ao.

I lettori del manga sapranno bene che questo evento segna l'inizio dell'arco narrativo del cosiddetto Vessel. Nel suddetto media, infatti, la comparsa del ninja del Villaggio della Nebbia è avvenuta più di un anno fa e vederlo apparire nell'anime è un'indicazione di quanto ci si stia avvicinando, con la trasposizione, ad alcune importanti situazioni che avranno un forte impatto sulla trama dell'opera.

Chi conosce la storia è già a conoscenza del ruolo di Ao e di quale relazione lo leghi al misterioso Kawaki, personaggio che abbiamo potuto veder tornare nella nuova opening di Boruto, e per questo motivo non vede l'ora di osservare le animazioni delle nuove avventure dei ninja.

Voi cosa ne pensate dell'imminente saga? Anche voi siete in attesa delle nuove vicende? Fatecelo sapere con un commento.