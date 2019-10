Boruto: anche lo scrittore Ukyo Kodachi è entusiasta per i prossimi capitoli

Ultimamente il manga di Boruto: Naruto Next Generations ci ha mostrato momenti incredibilmente intensi. Non molto tempo fa abbiamo visto un bizzarro team formato da Boruto e Sasuke per contrastare Jigen. Tuttavia sembra che altre novità stiano per arrivare, e lo stesso autore di Boruto non vede l’ora che la storia venga pubblicata.

Su Twitter molti appassionati si sono trovati a leggere un aggiornamento direttamente di Ukyo Kodachi riguardante proprio il prossimo capitolo della serie. L’autore ha voluto aumentare l’hype degli appassionati lodando i disegni del suo collega Mikio Ikemoto: “Il manoscritto di Boruto che ho ricevuto da Ikemoto-san è grandioso. Aspetto impaziente che anche i fan possano leggerlo.” Potete trovare il post in calce alla notizia.

Naturalmente i fan non hanno idea delle immagini presentate dallo storyboard di Ikemoto. Sarà possibile scoprirlo solo a novembre con la pubblicazione del nuovo numero di V-Jump. Nonostante sia stata, in parte, rivelata la trama del prossimo arco narrativo, in rete circolano numerose teorie, alcune delle quali vedrebbero una nuova alleanza tra Boruto e Kawaki, che sembra essersi concretizzata proprio negli sviluppi recenti.

Nel capitolo 39 infatti Boruto e Kawaki sono stati in grado di creare un portale che permetterebbe loro di raggiungere Naruto, intrappolato in un’altra dimensione da Jigen. Appena attraversato il portale vengono però bloccati da Boro, un membro dell’organizzazione Kara, con il quale dovranno sicuramente combattere per raggiungere l’Hokage.