Boruto SD: l'incontro mai realizzato tra il protagonista e lo zio Neji

Forse non tutti lo sanno, soprattutto i meno informati, che il manga di Boruto: Naruto Next Generations ha uno spin-off parodia della serie principale attualmente in corso, realizzato dal mangaka Kenji Taira, assistente di Masashi Kishimoto al tempo della serializzazione di Naruto e Naruto Shippuden.

L'opera in questione si chiama Boruto SD ed è, come anticipato, una parodia della serie principale in cui i personaggi sono disegnati con l'inconfondibile stile chibi. E se Boruto: Naruto Next Generations è supervisionato direttamente dal maestro Masashi Kishimoto, lo stesso non si può dire di Boruto SD, in cui Taira ha piena libertà di manovra, potendosi sbizzarrire e far divertire i suoi lettori.

Questo aveva portato la sua mente creativa a ideare un capitolo in cui Boruto avrebbe incontrato suo Zio Neji. Taira dice: "In questo volume ho disegnato la storia del viaggio nel tempo in linea con l'arco andato in onda nell'anime! In realtà, nel manga, volevo aggiungere lo zio Neji alla storia. Boruto avrebbe imparato la tecnica del Pugno Gentile da lui. La mia immaginazione galoppa selvaggia!".

Ovviamente l'idea iniziale, purtroppo, è stata alla fine scartata dal mangaka che ha deciso di non perseguire l'idea iniziale che gli si era formata nella mente. Di sicuro rivedere Neji e approfondire il rapporto zio nipote avrebbe reso felici i fan, dal momento che l'arco del viaggio nel passato era l'unico momento buono per dar vita a qualcosa del genere.

