Boruto SD, la parodia chibi, ci mostra l'abilità degli Uchiha nel... fare shopping!

Il nuovo numero di Saikyo Jump ci ha mostrato un nuovo capitolo di Boruto SD, la parodia in salsa chibi dell'opera di Mikio Ikemoto e Ukyo Kodachi. Nelle nuove, spassose pagine dell'opera abbiamo assistito all'abilità degli Uchiha nel... fare shopping!

In alcune vignette, diffuse online su Twitter dalla pagina Boruto Explorer, ci viene mostrata la famiglia Uchiha in giro a fare shopping. Sakura, quindi, chiede a suo marito Sasuke se è in grado di aiutarla a raccogliere tutte le buste.

Per tutta risposta, Sasuke appare molto sicuro di sé e, dopo aver rassicurato sua figlia Sarada, riordina le buste per le compere in un battibaleno. Come se non bastasse, il migliore amico del Settimo Hokage afferma con fierezza che non bisogna sottovalutare in alcun modo le abilità del clan Uchiha!

Ricordiamo che il manga Boruto Saikyo Dash Generations è un manga spin-off, parodia dell'originale Boruto: Naruto Next Generations, realizzato da Kenji Taira per le pagine di Saikyo Jump. La serializzazione dell'opera è iniziata nel maggio del 2017.

L'opera è ancora inedita sul mercato italiano, mentre il manga principale è curata da Planet Manga per Panini Comics ed è recentemente giunta al quinto tankobon. L'adattamento anime, a cura di Studio Pierrot, è invece disponibile in simulcast su Crunchyroll.it.