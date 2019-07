Boruto SD: ecco Sasuke e Boruto alle prese con la tecnica dell'erotismo!

Boruto SD, la parodia chibi delle avventure di Boruto Uzumaki, sta continuando la sua corsa regalando ai fan delle vere e proprie perle d'intrattenimento. Dopo averci mostrato pochi mesi fa la famiglia Uchiha alle prese con lo shopping, lo spinoff di Boruto si è decisamente superato in inventiva, proponendoci il ritorno della tecnica dell'erotismo.

Variante della Tecnica della Trasformazione, l'Oiroke no Jutsu è un'arte magica inventata da Naruto Uzumaki, che permette all'utilizzatore di trasformarsi in un'attraente donna nuda per distrarre l'avversario. Hiruzen Sarutobi, il terzo Hakage, si è dimostrato particolarmente vulnerabile a questa tenica, causa il suo amore per le belle donne.

Nell'ultimo capitolo del manga disegnato da Kenji Taira comunque, Boruto e il suo maestro Sasuke Uchiha utilizzano una versione avanzata della tecnica, combinando l'arte della trasformazione con la tecnica del fulmine.

Potete vedere l'esito di questa "idea" cliccando sul link disponibile in calce, ma vi anticipiamo che il risultato è a dir poco esilarante. E voi cosa ne pensate? State seguendo Boruto: Saikyo Dash Generations? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro qui sotto, e se siete fan delle avventure del ninja non mancate di dare un'occhiata alla preview dell'episodio 113 di Boruto: Naruto Next Generations.