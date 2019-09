Boruto: secondo Shukaku, il ragazzo è meglio di Naruto

Convivere con una figura importante come l'Hokage non è semplice per nessuno, e Boruto non ha mai nascosto di soffrire i paragoni con il genitore Naruto. Non solo il padre è troppo impegnato per fargli correttamente da genitore, ma i continui eventi in Boruto: Naruto Next Generations hanno portato Boruto a non desiderare di diventare Hokage.

Ciò ha portato Boruto a voler diventare un ninja più come Sasuke Uchiha, e proprio questo suo desiderio lo ha coinvolto, suo malgrado, negli eventi dell'attuale arco di Boruto: Naruto Next Generations. Secondo gli ordini di Gaara, Boruto e Shinki devono portare Shukaku a Konoha per evitare che finisca nelle mani di Urashiki Otsutsuki.

Il cercoterio, che fu antagonista di uno degli archi narrativi più emozionanti di Naruto, ha osservato per tutto il tempo le gesta del ragazzo e svela a Shinki, mentre i due osservano uno scontro di Boruto, che "è come Naruto, ma è più abile e intelligente. Sembra che non sia spericolato, dopotutto". Ciò mette in risalto le qualità di Boruto, sempre confrontato col padre, e di quanto il protagonista di Boruto: Naruto Next Generations sia cresciuto rispetto agli esordi.

Secondo voi, Boruto riuscirà a superare la bravura del padre nelle fasi finali della serie? Intanto, potete leggere gli ultimi spoiler relativi all'anime di Boruto: Naruto Next Generations.