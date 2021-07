Boruto: una sequenza della nuova sigla di apertura preoccupa i fan, che succede?

Dal momento del debutto di Kawaki e dell'Organizzazione Kara, l'anime di Boruto: Naruto Next Generations ha fatto un deciso salto in avanti. Il livello generale dell'opera è cresciuto notevolmente, e come anticipato dalla nona opening, la qualità non farà altro che continuare ad aumentare.

La serie animata sta per immergersi in un nuovo arco narrativo, una saga che promette di stravolgere le vite dei protagonisti. Attualmente, il Villaggio della Foglia sta vivendo una delle sue più gravi crisi di sempre: in seguito alla comparsa di Jigen, il Settimo Hokage è scomparso. Non solo, Sasuke Uchiha è apparso improvvisamente a Konoha privo di conoscenza, quasi vicino alla morte. Senza i due eroi, il villaggio è alla mercé dell'Organizzazione Kara.

La situazione pare essere disperata, ma il debutto della nuova sigla di apertura ha lasciato intendere che la situazione non farà altro che degenerare. Come mostrato dalle sequenze della clip, Boruto e Kawaki, a causa degli effetti del Sigillo Karma, sembrano stare lentamente mutando. Inoltre, nel frame che trovate in calce all'articolo, è possibile notare i due in lacrime, mentre Naruto giace ai loro piedi. Kawaki è inoltre privo del suo braccio cibernetico, il cui funzionamento è strettamente collegato al chakra del Nanadaime. Che Naruto stia per morire?

Ricordiamo che nell'episodio 206 di Boruto, il Team 7, a cui si è aggregato Kawaki, si è gettato in un misterioso portale per andare in soccorso del Settimo Hokage, imprigionato da Jigen e tenuto sotto stretta sorveglianza da Boro. Sarà questo il momento in cui daremo l'addio a Naruto? Probabilmente no, dato che, sempre nella clip d'apertura, viene mostrato Naruto in una forma mai vista prima.

Cosa ne pensate dello "spoiler" incluso nella nona opening? Ecco l'anteprima di Boruto 207.