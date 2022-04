Boruto: la serie accoglie la stagione primaverile con una magnifica illustrazione

Allontanandosi temporaneamente dalle situazioni particolarmente delicate in cui si trovano, contro Code e Ada nel manga e in mezzo ad assalti alle porte del Villaggio della Nebbia nell'anime, i protagonisti di Boruto sono stati rappresentati in totale serenità e armonia nella nuova illustrazione ufficiale per celebrare la stagione primaverile.

L’introduzione di una nuova generazione di ninja nel sequel, prima scritto da Ukyo Kodachi e attualmente gestito dall’autore originale Masashi Kishimoto, ha dato la possibilità ai fan di lunga data di rivedere volti già noti ai quali erano affezionati, e soprattutto l’evoluzione di molti rapporti unicamente, o per nulla, accennati nella serie originale.

Mentre nel manga la sicurezza di Konoha è stata messa a rischio a causa dell’arrivo di Code e Ada, per quanto Shikamaru avesse calcolato l’assalto da parte dell’ex membro della Kara, tutti i personaggi principali sono stati rappresentati in un’atmosfera gioiosa e serena nella nuova illustrazione ufficiale.

Dalla famiglia Uzumaki, con l'aggiunta del giovane Kawaki, fino ad Orochimaru e la sua creazione Mitsuki, tutti principali nuclei familiari di Konoha si sono riuniti per uno speciale picnic all’ombra dei ciliegi in fiore, come mostra l’immagine in questione, condivisa sui social dall’utente @Abdul_S17 tramite il post che trovate in calce. Per finire vi lasciamo ad uno speciale approfondimento sugli Otsutsuki.