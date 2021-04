Boruto: la serie animata è al suo apice, l'adattamento è perfetto

L'anime di Boruto: Naruto Next Generations si sta addentrando in un nuovo arco narrativo in cui la storia di Kawaki verrà esplorata ulteriormente, una saga che promette di adattare in maniera fedelissima le pagine del manga. E l'episodio 194 della serie animata mantiene la parola data.

Con l'arco Kawaki: Clash with Kara, il Villaggio della Foglia ha dato il benvenuto al Recipiente, che, entrato nelle grazie del Settimo Hokage, il quale rivede la sua gioventù in lui, è stato accolto in casa Uzumaki. La convivenza con Boruto, però, non è assolutamente facile; come ben sappiamo, il protagonista e Kawaki proprio non si sopportano.

Nel corso dell'episodio, infatti, vediamo i due ragazzi litigare per qualsiasi sciocchezza, persino su chi debba andare per primo in bagno. Cacciati fuori casa da Naruto, il duo si ritrova a darsi nuovamente battaglia, scontro che attiva il Karma come per effetto di una risonanza.

Le animazioni della puntata, come potete vedere dal Tweet in calce, hanno raggiunto un livello qualitativo impressionante. Nel corso della serie, lo Studio Pierrot è cresciuto fino a toccare un nuovo apice.

Inoltre, l'adattamento alla versione cartacea è pressoché identico, le scene dell'anime, infatti, replicano in modo perfetto quelle del manga. Se il Vessel Arc si era concesso qualche libertà, esplorando ad esempio il passato di Kawaki, questo nuovo arco sembra essere una copia carbone dell'opera passata ora nelle mani di Kishimoto. La puntata 194, che adatta il capitolo 27 di Boruto, sembra quasi portare sullo schermo le vignette del manga.

