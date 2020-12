Boruto: la serie animata tornerà presto ad adattare gli eventi del manga

Dopo numerosi episodi filler, ovvero riempitivi volti a mantenere le distanze con la controparte cartacea, finalmente Boruto: Naruto Next Generations tornerà ad adattare le vicende del manga. Le prossime puntate metteranno in scena gli eventi avvenuti dal capitolo 16 al capitolo 19.

Una delle più grandi lamentele del fandom di Boruto: Naruto Next Generations, e in precedenza di quello di Naruto: Shippuden, è la massiccia presenza di filler, episodi non canonici sviluppati appositamente per la versione animata. Ma dopo un lungo arco narrativo composto unicamente da puntate di questo genere, in cui è stato addirittura introdotto un membro inedito nell'Organizzazione Kara, l'anime tornerà ad adattare le vicende del manga.

La reazione dei fan all'episodio più commovente di Boruto è stata incredibile, ma sembra che il meglio debba ancora venire. Come anticipato nella promo del prossimo episodio di Boruto, gli spettatori devono aspettarsi un importante avvenimento presente nel manga. Nell'anime debutterà Kawaki, giovane rinnegato dell'Organizzazione Kara che finirà per unirsi al Clan Uzumaki e diventare uno dei ninja più importanti di Konoha.

A confermare la presenza dello shinobi è l'utente Twitter @Boruto4life, il quale ha affermato che gli episodi delle prossime settimane, ovvero quelli del mese gennaio, si baseranno sugli eventi avvenuti dal capitolo 16 al capitolo 19 del manga. E voi state seguendo l'anime? Nel frattempo, scopriamo la riabilitazione di Ao in Boruto.