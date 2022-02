Boruto: la serie anime istiga il maltrattamento degli animali?

Una delle caratteristiche più interessanti dell’opera di Masashi Kishimoto è il modo in cui gli animali sono stati raffigurati. Essi, sono essenzialmente delle armi, utilizzate per gli scontri ninja, come nel caso delle evocazioni, o per mantenere la pace nel mondo, come nel caso dei Cercoteri. In Boruto, si è però aperta una polemica.

A far accendere la polemica, che prende vita in un approfondimento del portale web CBR, è l’episodio 229 di Boruto. Nel corso della puntata, il Team 5, a cui si aggiunge Kawaki, viene incaricato di catturare un panda, razza in via d’estinzione. Quel che ne viene fuori, è una vera caccia all’animale, che degenera nel caos, in uno scontro fisico e nella brutale cattura.

Durante la caccia alla bestia, che non stava provocando danni o minacciando i cittadini locali, Metal Lee utilizza il suo taijutsu per metterlo alle strette, Iwabei la sua arte della terra per intrappolarlo e Denki i suoi strumenti scientifici elettrici per stordirlo e infine catturarlo. Ma era davvero necessaria una sequenza di scene del genere?

La puntata, non fa trasparire alcun messaggio positivo e anzi, istiga una pratica da cui i giovani dovrebbero tenersi alla larga. Studio Pierrot avrebbe potuto sostituire la noiosa, insensata caccia al panda, con una più consona e logica caccia al bandito. Inoltre, non è la prima volta che ciò accade. Anche il Team 15, nel corso dell’episodio 49, riceve una missione del genere.

A difesa della serie anime, bisogna anche dire che Boruto si è sempre preso cura di tutti gli animali da lui incontrati, come potete vedere dal tweet in calce all’articolo. Anche Kawaki, si è dimostrato un amante della natura, prendendosi cura di un cagnolino abbandonato, nelle sue prime apparizioni, e poi di un lupo ferito, con il contributo di Himawari. Infine, Naruto, accettando la Volpe a Nove Code come un fratello, ci ha insegnato che le bestie vanno trattate con amore e rispetto, e non come degli strumenti. E voi, cosa ne pensate della questione? Nella nuova saga originale, le spade della Nebbia si alleano con Boruto.