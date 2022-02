Boruto: la serie anime si è scordata dello Sharingan di Sarada Uchiha?

Che fine ha fatto lo Sharingan a tre tomoe di Sarada Uchiha? Questa è una delle tante domande inerenti alla serie anime di Boruto: Naruto Next Generations che ancora non hanno trovato una risposta. Gli animatori di Studio Pierrot non si saranno mica scordati della povera kunoichi?

Nel manga di Boruto, la figlia di Sasuke e Sakura risveglia lo Sharingan a tre tomoe nel corso della battaglia con Boro, l’energumeno dell’Organizzazione Kara che tanti grattacapi ha dato al nuovo Team 7. Nell’arduo combattimento con l’antagonista, che teneva prigioniero il Settimo Hokage, Sarada sfrutta tutto il genio degli Uchiha per risolvere la situazione in favore dei ninja della Foglia. Nella serie anime, però, ciò non accade.

Nonostante sia passato ormai diverso tempo da quell’episodio, nella serie anime a oggi Sarada Uchiha ha ancora lo Sharingan a due tomoe? Perché lo staff della serie anime sta tralasciando questo importantissimo particolare?

Sarada è da poco divenuta chunin, ma nonostante ciò la sua arte oculare non ha ancora raggiunto i tre tomoe. La serie anime ha perduto un’occasione pazzesca: l’Uchiha avrebbe potuto risvegliare il suo potere latente nel corso dello scontro con la migliore amica Chocho Akimichi, replicando di fatto quanto avvenne a suo padre con Naruto. Eppure, anche questa occasione è stata lasciata sfumare. La community si chiede dunque se e quando Sarada sbloccherà i tre tomoe.

Gli sviluppi del nuovo arco narrativo di Boruto vedono la giovane Uchiha alla guida della Squadra 7. Sarà contro i villain del clan pirata Funato di Boruto che Sarada sbloccherà il terzo tomoe? E secondo voi, perché l’anime si è scordato dello sharingan di Sarada?