Boruto: il Settimo Hokage sta per andare incontro al suo fato?

Al termine del combattimento con Isshiki, Naruto Uzumaki è esausto, ormai privo di energie per aver utilizzato la spettacolare Baryon Mode. Tuttavia, la battaglia non è ancora terminata. Un altro Otsutsuki si è appropriato del corpo di Boruto per dare il colpo di grazia ai ninja della Foglia.

Durante il capitolo 54 del manga, ora diretto da Masashi Kishimoto, Boruto e Kawaki sono protagonisti di un furente duello all'ultimo sangue. Mentre suo figlio e il suo "figlioccio adottivo" si scontrano, Naruto si trova a terra privo di coscienza. Osservandolo, Sasuke capisce che in lui c'è qualcosa che non va; l'eroe di Konoha non avrebbe mai lasciato i due liberi di combattere.

Nonostante la sua arguzia, l'Uchiha non è a conoscenza di cosa sta accadendo realmente. In precedenza, Kurama aveva avvertito Naruto che utilizzando la Baryon Mode i due si sarebbero sacrificati e a quanto pare questo tragico evento sta realmente accadendo.

Con la battaglia tra Boruto e Kawaki in corso, Sasuke è impossibilitato a riportare il gruppo a Konoha, ma se il Settimo Hokage non arriverà presto da Sakura, allora molto probabilmente i fan saranno costretti a salutarlo. Cosa ne pensate, Naruto andrà realmente incontro al suo fato? In questo modo Sasuke può evitare di perdere la sua arma più forte in Boruto.