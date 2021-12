Boruto: il Settimo Hokage è ancora capace di attivare l'Arte Eremitica?

Durante il combattimento con Isshiki, Naruto ha superato i suoi limiti adoperando la Baryon Mode, che però ha significato il sacrificio di Kurama. Sebbene il Settimo Hokage non possa più accedere a una simile potenza, dalla sua ha ancora a disposizione l’Arte Eremitica, che potrebbe risultare fondamentale per i prossimi capitoli di Boruto.

La pace non è stata ancora raggiunta, il Villaggio della Foglia è ancora sotto una grande minaccia. Questo pericolo prende il nome di Code, che assieme ai nuovi compagni Eida e Daemon, intende vendicare il suo amato dio Isshiki Otsutsuki. Riusciranno Naruto e Sasuke, entrambi privati di buona parte del loro potenziale combattivo, a proteggere ancora una volta il mondo ninja?

Come ben sappiamo, Kurama non c’è più. L’Hokage non ha più accesso al potere della Volpe a Nove Code e di fatto la sua forza è drasticamente ridotta. Come gli fa anche notare il suo amico Shikamaru Nara, Naruto non è più quel ninja dal potere smisurato e fuori scala che era fino a poco tempo prima. Ciò nonostante, il Nanadaime ha ancora un’arma a sua disposizione, la Sage Mode.

Per chi non dovesse ricordarlo, Naruto apprese la Modalità Eremitica in seguito alla morte di Jiraiya. Sotto la guida dell’anziano rospo Fukasaku, che lo portò sul Monte Myoboku, il biondo eroe apprese il concetto dell’energia naturale, che unita al proprio chakra corporeo genera il chakra eremitico. Sfruttando l’Arte Eremitica, Naruto riuscì a contrastare Pain.

Senza più il potere infinito di Kurama, negli scontri futuri il Settimo Hokage sarà costretto nuovamente a ricorrere a quest’arte, ma dopo così tanto tempo, sarà in grado di utilizzarla al meglio? Come chiarisce lui stesso in Boruto 64, nel corso degli anni la sua Arte Eremitica è stata perfezionata. Ora può utilizzare questa modalità per più tempo, senza più doversi preoccupare della sua breve durata. Dunque, nel corso del combattimento con Code, rivedremo Naruto Sage Mode in azione.

