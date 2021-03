Boruto: il Settimo Hokage e il mistero che ruota attorno a Kashin Koji

Il Vessel Arc ha finalmente riportato l'anime di Boruto: Naruto Next Generations al suo apice. Oltre alle meravigliose animazioni dello Studio Pierrot, gli ultimi episodi hanno ricominciato ad adattare gli eventi del manga portando gli spettatori a fare la conoscenza degli Interni di Kara e del Recipiente, Kawaki.

In seguito alla battaglia con Ao, rivelatosi un Esterno dell'Organizzazione Kara, sul campo di battaglia è sceso Kashin Koji, colui che ha la reputazione di essere il più forte tra gli Interni del gruppo criminale. In un batter d'occhio, Koji si è sbarazzato di Konohamaru Sarutobi, ma una volta notato il sigillo Karma presente sulla mano di Boruto ha abbandonato improvvisamente lo scontro.

Successivamente, Koji ha poi impedito a Delta di combattere un ormai esausto Team 7 per impedire la fuga del Recipiente. Qual è esattamente il suo obiettivo e come intende agire? Tuttavia, al momento, la principale preoccupazione di Konohamaru sono i jutsu che l'Interno ha messo in mostra durante lo scontro con lui, tecniche che solamente altri due ninja sono in grado di utilizzare, ossia Naruto e il suo defunto maestro Jiraya.

Come possiamo vedere nella clip condivisa su Twitter dall'utente Abdul_S17, il maestro del Team 7 è immediatamente tornato a Konoha per riferire all'Hokage di quanto avvenuto. Stando ad alcune ipotesi emerse in rete, Koji potrebbe essere niente meno che Jiraya, riportato in vita e manipolato mentalmente da Kara. Come abbiamo già visto con Ao, grazie agli strumenti scientifici ninja Jigen e gli altri Interni sono capaci di tali macchinazioni. Se ciò dovesse rivelarsi fondato, come reagirà Naruto?

Nella prossima puntata di Boruto, Naruto incontrerà Kawaki per la prima volta. Kawaki è il protagonista di uno scontro inedito nell'ultima puntata di Boruto.